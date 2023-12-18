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Bilecik Belediyesi, çevre ve yol düzenlemesine devam ediyor - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi, çevre ve yol düzenlemesine devam ediyor

Bilecik Belediyesi tarafından İsmetpaşa Mahallesi Mahalle Konağı çevresinde yapılan çevre, yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları hızla devam ediyor. Yapılan çalışmalarla kışa ve yağmurlara hazırlanan yollar, vatandaşlara kolaylık sağlayacak.

Bilecik Belediyesi, çevre ve yol düzenlemesine devam ediyor
18.12.2023 - 10:53,
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Bilecik Belediyesi, çevre ve yol düzenlemesine devam ediyor.

Bilecik Belediyesi tarafından yapımına başlanan çevre, yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları son hızla devam ediyor. Bilecik Belediyesinin yeni durağı ise İsmetpaşa Mahallesi Mahalle Konağı çevresi oldu. Mahalle Konağı çevresinde kilit parke taşı yol yapım çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Kışa ve yağmurlara hazırlanan yollar vatandaşa kolaylık sağlayacak. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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