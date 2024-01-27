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Bilecik Belediyesi Kanalizasyon ve Yol Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi Kanalizasyon ve Yol Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor

Bilecik Belediyesi ekipleri, Cumhuriyet ve Bahçelievler Mahallesinde kanalizasyon, yol yapımı ve asfalt bakım-onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Yol yapımı tamamlanarak vatandaşlara daha rahat bir ulaşım imkanı sağlanacak.

Bilecik Belediyesi Kanalizasyon ve Yol Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor
27.01.2024 - 11:05,  Güncelleme: 11:07
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Bilecik Belediyesi ekiplerince kanalizasyon, yol yapımı ve asfalt bakım, onarım çalışmaları devam ediyor.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet ve Bahçelievler Mahallesinde kanalizasyon, yol yapımı ve asfalt bakım-onarım çalışmaları ile mahalleler yenileniyor. Vatandaşlara daha rahat bir ulaşım imkanı sağlamak adına yol yapımı tamamlanıyor ve asfaltlar bakım, onarım çalışması ile iyileştiriliyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Bilecik Belediyesi Kanalizasyon ve Yol Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika


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