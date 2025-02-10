Bilecik Belediyesi Kış Hazırlıklarını Tamamladı

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Bilecik Belediyesi'ne bağlı birçok birim çalışanı, muhtemel don ve kar yağışına karşı sabah saatlerine kadar teyakkuzda kaldı.

Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda ekip ve ekipmanlarıyla hazır halde bekleyen birim çalışanları, gece boyunca yüksek kesimlerdeki yollarda temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Özellikle Beşiktaş Mahallesindeki Polis Okulu ve okullar bölgesindeki ulaşım yollarında gerekli tedbirleri alan ekipler, sabah saatlerine kadar muhtemel yağıştaki buzlanmalara karşı tuzlama çalışması yaptı. - BİLECİK