Bilecik Belediyesi\'nden Dalakdere\'de Kapsamlı Temizlik Çalışması

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Bilecik Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğünün temizlik ekipleri tarafından istasyon mahallesinde bulunan dalakdere ve kanal boyu çevresinde kapsamlı temizlik yapıldı.

Bilecik Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğünün temizlik ekipleri tarafından İstasyon Mahallesi'ndeki Dalakdere'de kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre çevre temizliği kapsamında; Dere içindeki otların temizliği, dere kenarında gerekli temizlik çalışmaları, kötü görüntü veren atıklar toplanarak, tazyikli suyla yıkandı.

Kanal boyu çevresinde oturan vatandaşların ve mahalle sakinlerinin, herhangi bir sel ve aşırı yağışta mağduriyet yaşamamaları için gerçekleştirilen çalışma, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. İl genelindeki temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren Bilecik Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğünün temizlik ekipleri, dere ve kenarında belirli aralıklarla temizlik çalışmasının yapılacağı bilgisini verdi. - BİLECİK