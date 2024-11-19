Bilecik Belediyesi, yapılacak tadilat sebebi ile Vadipark'ın 21 Kasım 2024 tarihine kadar kapalı olacağını bildirdi.
Bilecik Belediyesinden konu hakkında yapılan açıklamada, "Bilecik merkez İstasyon Mahallesi'nde bulunan belediyemize ait Vadipark Aile ve Yaşam Merkezi'nin tadilat sebebiyle 21 Kasım 2024'e kadar kapalı olacağını vatandaşlara duyurulur" denildi. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Bilecik Belediyesi'nden Vadipark için Tadilat Duyurusu - Son Dakika
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