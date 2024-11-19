Bilecik Belediyesi\'nden Vadipark için Tadilat Duyurusu

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Bilecik Belediyesi, yapılacak tadilat sebebi ile Vadipark'ın 21 Kasım 2024 tarihine kadar kapalı olacağını bildirdi.

Bilecik Belediyesinden konu hakkında yapılan açıklamada, "Bilecik merkez İstasyon Mahallesi'nde bulunan belediyemize ait Vadipark Aile ve Yaşam Merkezi'nin tadilat sebebiyle 21 Kasım 2024'e kadar kapalı olacağını vatandaşlara duyurulur" denildi. - BİLECİK