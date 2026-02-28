Bilecik Belediyesi beslenme çantası ihalesi gerçekleştirdi

Bilecik Belediyesi Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden çıktığı 'Beslenme Çantası' ihalesini Gaziantep'ten bir firma aldı.

Bilecik Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafında yaklaşık 13 bin adet 'Beslenme Çantası' ihalesi çıkıldı. İhaleye Bilecik Belediyesi'nin iştirak firması Biltur Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin girmesi beklenirken, firma ihaleye girmedi. Yaklaşık 1milyon TL'lik ihale bedeli olan 'Beslenme Çantası' ihalesi merkezi Gaziantep'te olan bir firma aldı.

Öte yandan, Biltur Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ihaleyi unuttuğu için giremediği öğrenildi. - BİLECİK