Bilecik Belediyesi Sokaklarda Yön Tabelası Çalışması Başlattı - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi Sokaklarda Yön Tabelası Çalışması Başlattı

Bilecik Belediyesi Sokaklarda Yön Tabelası Çalışması Başlattı

Bilecik Belediyesi ekipleri, 'Bilecik'te sokak aralarındaki direklerden vatandaş şikayetçi' haberinin ardından bazı sokaklarda yön tabelası çalışması başlattı. İstiklal Mahallesi Kasaplar Sokak üzerinde yaya kaldırımında üzerinde hiçbir uyarıcı levha olmayan direk görenleri hayrete düşürüyordu. Ekipler, sokak üzerindeki demirin üzerine 'Sağa dönülmez' levhasını takarak, tahrip olmuş uyarıcı levhaları da değiştirdi.

18.07.2024 11:32  Güncelleme: 11:34
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Bilecik Belediyesi ekipleri, 'Bilecik'te sokak aralarındaki direklerden vatandaş şikayetçi' haberinin ardından bazı sokaklarda yön tabelası çalışması başlattı.

Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Kasaplar Sokak üzerinde yaya kaldırımında üzerinde hiçbir uyarıcı levha olmayan direk görenleri hayrete düşürüyordu. İHA'nın 'Bilecik'te Sokak aralarındaki direklerden vatandaş şikayetçi' haberinin ardından ekipler harekete geçti. Sokak üzerindeki demirin üzerine 'Sağa dönülmez' levhasını takan ekipler, bazı sokaklarda da tahrip olmuş uyarıcı levhaları değiştirdiler. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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