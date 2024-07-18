Bilecik Belediyesi Sokaklarda Yön Tabelası Çalışması Başlattı

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Bilecik Belediyesi ekipleri, 'Bilecik'te sokak aralarındaki direklerden vatandaş şikayetçi' haberinin ardından bazı sokaklarda yön tabelası çalışması başlattı.

Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Kasaplar Sokak üzerinde yaya kaldırımında üzerinde hiçbir uyarıcı levha olmayan direk görenleri hayrete düşürüyordu. İHA'nın 'Bilecik'te Sokak aralarındaki direklerden vatandaş şikayetçi' haberinin ardından ekipler harekete geçti. Sokak üzerindeki demirin üzerine 'Sağa dönülmez' levhasını takan ekipler, bazı sokaklarda da tahrip olmuş uyarıcı levhaları değiştirdiler. - BİLECİK