Bilecik Belediyesine hibe edilen kepçe ilk kez okulda kullanıldı

Bilecik Belediyesi'ne Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen kazıcı yükleyici kepçe, ilk kez okulda kullanıldı.

Bilecik Belediyesi'ne hibe edilen kepçe, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın da katılımıyla lise yıllarını geçirdiği 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen bahçe düzenleme çalışmalarında hizmete alındı. Okul bahçesinde yürütülen çalışmalarda fiziki şartların iyileştirilmesi hedeflenirken, Başkan Subaşı'nın öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti ve okul yıllarına dair hatıralarını tazeledi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Lise yıllarımı geçirdiğim okulumda böyle bir çalışmaya katkı sunmak benim için çok anlamlı. Hem okulumuzun fiziki şartlarını iyileştiriyoruz hem de öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle bir araya gelerek güzel hatıralarımızı yeniden canlandırıyoruz" dedi. - BİLECİK