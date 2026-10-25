Bilecik Çocuk Evleri Sitesi, koruma altındaki çocuklar için okul idaresiyle görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecik Çocuk Evleri Sitesi, koruma altındaki çocuklar için okul idaresiyle görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Çocuk Evleri Sitesi, koruma altındaki çocuklar için okul idaresiyle görüştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü, koruma ve bakım tedbiri altındaki çocukların yeni eğitim-öğretim yılı süreçlerini okul idaresiyle görüşerek değerlendirdi. Görüşmede çocukların eğitim durumları, akademik gelişimleri ve okula uyum süreçleri ele alındı.

Bilecik'te koruma altında bulunan çocukların eğitim süreçleri değerlendirildi.

Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde koruma ve bakım tedbiri altında bulunan çocukların yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin süreçleri değerlendirildi. Bilecik Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında, kuruluş müdürü ve meslek elemanları tarafından okul idaresiyle görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede çocukların eğitim durumları, akademik gelişimleri ve okula uyum süreçleri ele alındı. Çocukların eğitim hayatlarının daha sağlıklı ve verimli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla okul yönetimiyle karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, eğitim süreçlerinde ihtiyaç duyulan konular ve çocukların gelişimlerine yönelik yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

"Her çocuğumuzun eğitim hayatında kendisini güvende ve desteklenmiş hissetmesi bizim için büyük önem taşıyor"

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, çocukların eğitim hayatlarını yakından takip etmenin önemine dikkat çekerek, "Çocuklarımızın eğitim süreçlerini yalnızca akademik başarı açısından değil, sosyal ve duygusal gelişimleriyle birlikte değerlendiriyoruz. Her çocuğumuzun eğitim hayatında kendisini güvende ve desteklenmiş hissetmesi bizim için büyük önem taşıyor. Okullarımızla iş birliği içerisinde çocuklarımızın ihtiyaçlarını yakından takip ederek, onların eğitim hayatlarında daha güçlü şekilde ilerlemelerine katkı sunmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
BilecikGüncelEğitimÇocukYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Fransa’daki yağmacıya “Yaptığın haram“ dedi Kadının cevabı şaşırttı Fransa'daki yağmacıya "Yaptığın haram" dedi! Kadının cevabı şaşırttı
Cami önünde skandal görüntü Sonrası daha da felaket Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket
Engin Polat’tan Hadise’nin dansına tepki: Rezillik Engin Polat’tan Hadise’nin dansına tepki: Rezillik
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Kaboğlu’nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti
11:27
Eskişehir’de sınav kapısında olay: Geç kalan kişi, görüntü alan gazeteciye saldırdı
Eskişehir'de sınav kapısında olay: Geç kalan kişi, görüntü alan gazeteciye saldırdı
11:16
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz?
10:48
229 bin TL’lik telefonda büyük şok Saatler içinde kırıldı
229 bin TL'lik telefonda büyük şok! Saatler içinde kırıldı
10:46
KPSS’ye Kayseri’de dakikalarla geç kalan aday, kapı açılmayınca sınava alınmadı
KPSS'ye Kayseri'de dakikalarla geç kalan aday, kapı açılmayınca sınava alınmadı
10:28
Çin’de dev altın keşfi Değeri 83 milyar dolar
Çin'de dev altın keşfi! Değeri 83 milyar dolar
10:01
Bursa’da 102 yıllık hastane krizi 150 yatak 60’a düşüyor
Bursa'da 102 yıllık hastane krizi! 150 yatak 60'a düşüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 11:55:06. #7.12#
SON DAKİKA: Bilecik Çocuk Evleri Sitesi, koruma altındaki çocuklar için okul idaresiyle görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei