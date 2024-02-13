Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde '1. Acil Hemşireliği Sertifikasyon' programı başladı - Son Dakika
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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde '1. Acil Hemşireliği Sertifikasyon' programı başladı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde \'1. Acil Hemşireliği Sertifikasyon\' programı başladı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bilecik'te düzenlenen '1. Acil Hemşireliği Sertifikasyon' programını başlattı. Programa Bilecik'te görev yapan hemşirelerin yanı sıra farklı illerden de katılım sağlandı.

13.02.2024 10:42
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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından Bilecik'te bir ilk gerçekleşti.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından ilk defa düzenlenen '1. Acil Hemşireliği Sertifikasyon' programı açıldı. Program açılışı, hastane yönetimi, eğitmenler, Hatay, Kahramanmaraş, Gümüşhane ve Çorum gibi farklı iller olmak üzere Bilecik'te görev yapan hemşirelerin katılımıyla başladı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde '1. Acil Hemşireliği Sertifikasyon' programı başladı - Son Dakika


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