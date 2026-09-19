Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 179 günlük programla 100 personel alacak - Son Dakika
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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 179 günlük programla 100 personel alacak

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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 179 günlük programla 100 personel alacak
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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, müdürlük bünyesinde 100 kişilik kadro için personel alımı yapılacağını açıkladı. Bakım, onarım ve temizlik faaliyetlerinde görev alacak personel için başvurular 21-25 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak; program 179 gün sürecek.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdür Ramazan Demir, müdürlükleri bünyesinde 100 kişilik kadro için personel alımı yapılacaklarını söyledi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdür Ramazan Demir, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan "Toplum Yararına Program Protokolü" imzalandığı söyledi. Demir, "Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz bünyesinde 100 kişilik kadro için personel alımı yapılacaktır. Program ile özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarının önlenmesi ve geçici gelir desteği sağlanması amaçlanmaktadır. Görev alanları bakım, onarım ve temizlik faaliyetlerinin desteklenmesi olacak. Program süresi 179 gün belirlenirken, başvurular 21-25 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacaktır" dedi.

Kaynak: İHA
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