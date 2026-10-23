Bilecik Gökçeler köyünden Dr. Ertuğrul Karatay DHMİ Genel Müdür Yardımcılığına atandı - Son Dakika
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Bilecik Gökçeler köyünden Dr. Ertuğrul Karatay DHMİ Genel Müdür Yardımcılığına atandı

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Bilecik Gökçeler köyünden Dr. Ertuğrul Karatay DHMİ Genel Müdür Yardımcılığına atandı
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Bilecik Gölpazarı'na bağlı Gökçeler köyünden Dr. Ertuğrul Karatay, 16 Ekim 2026 tarihli 335 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile DHMİ Genel Müdür Yardımcılığına atandı. 2022'den beri DHMİ'de görev yapan Karatay, havacılık ve uzay teknolojileri çalışmalarını sürdürüyor.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Gökçeler köyünden olan Dr. Ertuğrul Karatay, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

İstanbul doğumlu olan Dr. Ertuğrul Karatay, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Üniversite eğitimini Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde sürdüren Karatay, aynı üniversitede Sivil Havacılık Anabilim Dalında doktora derecesini aldı. Akademik çalışmaları kapsamında çeşitli üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi. Meslek hayatına Türk Hava Yolları'nda başlayan Karatay, görev süresi boyunca çok sayıda ulusal ve uluslararası sertifika aldı ve hava aracı ile motor tip kurslarına katıldı. Türkiye Uzay Ajansının kuruluş çalışmalarında da yer alan Karatay, daha sonra çeşitli kamu kurumlarında yönetici pozisyonlarında görev yaptı. 2022 yılından itibaren Devlet Hava Meydanları İşletmesi bünyesinde görev yapan Dr. Ertuğrul Karatay, 16 Ekim 2026 tarihli ve 335 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile DHMİ Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

Havacılık, insansız hava araçları (İHA/UAV) ve uzay teknolojileri alanlarındaki çalışmalarını sürdüren Karatay, iyi derecede İngilizce biliyor. Evli ve bir çocuk babası olan Karatay'ın, yeni göreviyle birlikte Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Gökçeler köyünden yetişen bir isim olarak kamuoyunun gündemine geldiği belirtildi.

Kaynak: İHA
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