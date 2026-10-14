Bilecik Gölpazarı Kaymakamı Titiz, Demirhanlar ve Gemiciler\'de talepleri dinledi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde vatandaşların talepleri masaya yatırıldı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kaymakam Onur Titiz, Demirhanlar köyü ve Gemiciler Mahallesi'nde vatandaşların talep ve beklentilerini dinleyerek çözüm bekleyen sorunları değerlendirdi. Kaymakam Titiz, beraberindeki kurum amirleriyle birlikte köy sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların önerilerini dinleyen Titiz, bölgenin mevcut durumu ve ihtiyaçları hakkında kurum amirleriyle istişarelerde bulundu. Görüşmelerde çözüm bekleyen konularla ilgili gerekli notlar alındı.

Kaymakam Onur Titiz, "Vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini yerinde dinleyerek ihtiyaçlara çözüm üretmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşerilerimizin görüşleri, hizmetlerimizi şekillendirmemiz açısından büyük önem taşıyor" dedi.