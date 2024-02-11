Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde 'Kadın Üst Giysileri Dikimi' kursları açılıyor - Son Dakika
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Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde 'Kadın Üst Giysileri Dikimi' kursları açılıyor

Bilecik Halk Eğitim Merkezi\'nde \'Kadın Üst Giysileri Dikimi\' kursları açılıyor

Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde, dikim yapabilme bilgi ve becerisine sahip bireylerin yetiştiği 'Kadın Üst Giysileri Dikimi' kursu açılıyor. Kursiyerler, drapaj tekniği kullanarak etek, bluz, elbise dikimleri yapacak ve dikim öncesi işlemlerini hazırlama eğitimi alacak. Kursa katılmak isteyen Bilecikliler, Halk Eğitim Merkezi'ne başvuru yapabilirler.

11.02.2024 11:04
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Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde 'Kadın Üst Giysileri Dikimi' kursları açılıyor.

Dikim yapabilme bilgi ve becerisine sahip bireylerin yetiştiği Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde, 'Kadın Üst Giysileri Dikimi' kursu açılıyor. Kursiyerler drapaj tekniği kullanarak etek, bluz, elbise dikimleri yaptığı dikiş kurslarında, aynı zamanda dikim öncesi işlemlerini hazırlama eğitimi veriliyor.

Kursa katılmak isteyen Bilecikliler, Halk Eğitim Merkezi'ne giderek kayıt için başvuru yapabiliyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde 'Kadın Üst Giysileri Dikimi' kursları açılıyor - Son Dakika
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