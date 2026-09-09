Bilecik Hürriyet Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
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Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi kapalı pazar alanı arkasındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bilecik Belediyesi itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Bilecik'te makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangın, Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi kapalı pazar alanı arkasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; makilik alanda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri anında müdahale ederek, büyümeden söndürdü. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İHA
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