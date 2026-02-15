Bilecik Huzurevi Personeli İlkyardım Eğitimi Aldı - Son Dakika
Bilecik Huzurevi Personeli İlkyardım Eğitimi Aldı

Bilecik Huzurevi Personeli İlkyardım Eğitimi Aldı
15.02.2026 13:55
Bilecik huzurevinde personel, ilkyardım eğitimini başarıyla tamamlayarak acil duruma hazırlandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı huzurevinde görev yapan personel, 'Temel İlkyardım' eğitimini başarıyla tamamladı.

Bilecik huzurevinde görevli personellere yönelik düzenlenen eğitim programında acil durumlarda doğru ve etkili müdahale yöntemleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler verildi. Eğitim süresince katılımcılar, ilkyardım konusunda bilgi ve becerilerini geliştirerek muhtemel acil durumlara karşı hazırlıklarını güçlendirdi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Büyüklerimizin sağlığı ve güvenliği bizim önceliğimizdir. Personelimizin ilkyardım konusunda donanımlı olması, hizmet kalitemizi daha da artıracaktır. Eğitim çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK

SON DAKİKA: Bilecik Huzurevi Personeli İlkyardım Eğitimi Aldı - Son Dakika
