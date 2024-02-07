Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Şiddetle Mücadele İçin Vatandaşları Bilgilendirdi - Son Dakika
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Şiddetle Mücadele İçin Vatandaşları Bilgilendirdi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Şiddetle Mücadele İçin Vatandaşları Bilgilendirdi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Vezirhan beldesinde 'Kadına El Kalkamaz' mottosuyla tanıtım ve bilgilendirme faaliyeti düzenledi. Jandarma ekipleri, şiddetin sadece fiziksel değil aynı zamanda psikolojik olduğunu vurgulayarak vatandaşlara 'KADES' uygulamasını tanıttı.

07.02.2024 11:07  Güncelleme: 11:08
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri şiddete karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Vezirhan beldesinde 'Kadına El Kalkamaz' mottosu ile tanıtım ve bilgilendirme faaliyetinde bulundu. Şiddetin sadece fiziksel olarak değil aynı zamanda psikolojik olarak uygulandığını belirten jandarma ekipleri vatandaşların telefonuna 'KADES' uygulaması yükledi. Kades uygulaması hakkında bilgi veren ekipler, kişinin şiddetle karşılaştığı anda bir tuşa basmanın yeterli olduğunu belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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