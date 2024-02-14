Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Ramazan ayını değerlendirdi - Son Dakika
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Yerel

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Ramazan ayını değerlendirdi

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Ramazan ayını değerlendirdi

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, daire personeli ile bir araya gelerek yaklaşan Ramazan ayını değerlendirdi. Erhun, birlik ve beraberlik mesajı vererek Ramazan ayının önemine vurgu yaptı ve tüm mazlum İslam coğrafyasının bu kutlu ayda kurtuluşa vesile olmasını diledi.

14.02.2024 10:40  Güncelleme: 10:42
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Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, daire personeli ile bir araya gelerek yaklaşan Ramazan ayını değerlendirdiler.

Bilecik İl Müftüsü Erhun, daire personeli ile birlik ve beraberlik mesajı vererek yaklaşan Ramazan ayını değerlendirdi. Ramazan ayı içerisinde olduğu gibi her zaman birlik ve beraberlik içinde hareket etmeninin önemine değinen Müftü Erhun, "Kıymetli arkadaşlar, hep beraber birlik ve beraberlik içinde ramazan ayına kavuşmamızı dilerim. Tüm mazlum İslam coğrafyasının bu kutlu ayda kurtuluşa vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Ramazan ayını değerlendirdi - Son Dakika

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