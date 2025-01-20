Bilecik'in 2025 Yatırım Programı 45 Milyar TL Aştı - Son Dakika
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Bilecik'in 2025 Yatırım Programı 45 Milyar TL Aştı

Bilecik\'in 2025 Yatırım Programı 45 Milyar TL Aştı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik'in 2025 yılı yatırım programının 45 milyar lirayı aştığını vurguladı.

20.01.2025 11:43
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik'in 2025 yılı yatırım programının 45 milyar lirayı aştığını vurguladı.

Vali Aygöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla çeşitli bakanlıklarca Bilecik'te 2025 yılında toplam tutarı 45 milyar 352 milyon 106 bin 413 TL olan 19 adet yatırım programa dahil olduğunu söyledi.

Aygöl, "Programdaki en yüksek maliyetli çalışma ise 36 milyar 769 milyon 186 bin 868 TL tutarındaki Osmanel YHT hattı oldu. Vezirhan YHT hattı 1 milyar 780 milyon 862 bin TL, Vezirhan YHT hattı 4 milyar 100 milyon TL, Bozüyük Lojistik Merkezi için 1 milyar 630 milyon TL, Kütahya OSB ve Bozüyük OSB için 18 milyon 683 bin 545 TL, Osmaneli (Bilecik-Bursa-Balıkesir) YHT hattı için 36 milyar 769 milyon 186 bin 868 TL, İnegöl- Yenişehir-Osmaneli yolu çalışmaları için 6 milyon 284 bin TL, Söğüt-Bozüyük- Eskişehir yolu için 4 milyon 86 bin TL, Bozüyük-Kütahya yolu için 74 milyon TL, Bilecik-Bursa- Sakarya yolu bakım onarım çalışmaları için 84 milyon 82 bin TL, yatırım sağlanacak.

Bunun yanı sıra yatırım planında ise; Eskişehir-Bozüyük yolu için 50 milyon 449 bin TL, Bursa-Bozüyük-İnegöl çift tüp karayolu için 240 milyon 241 bin TL, Şeyh Edebali Üniversitesi'ne ise, 125 milyon TL, Bozüyük İlçe Halk Kütüphanesi'ne 172 milyon 799 bin TL, Söğüt Müze onarımı için 10 milyon TL, Gölpazarı Sokak Sağlıklaştırma 10 milyon TL, Pazaryeri Kara Mustafa Paşa Camii için 8 milyon 300 bin TL, Orhangazi İmareti yapım işi için 5 milyon 110 bin TL, Bilecik Adalet Sarayı için 80 milyon TL, 2025 yılı yatırım programının şehrimize hayırlı olsun" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Şefik Aygöl, bilecik, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'in 2025 Yatırım Programı 45 Milyar TL Aştı - Son Dakika

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