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Bilecik'in İhracatı Azaldı, İthalatı Arttı - Son Dakika
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Bilecik'in İhracatı Azaldı, İthalatı Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2023 Kasım ayı dış ticaret istatistiklerine göre, Bilecik'in ihracatı yüzde 20,8 azalarak 8 milyon 203 bin dolara düştü. İthalat ise yüzde 49,5 artarak 9 milyon 88 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise Kasım ayında ihracat yüzde 5,2 artarken, ithalat yüzde 5,7 azaldı.

Bilecik\'in İhracatı Azaldı, İthalatı Arttı
30.12.2023 - 10:34,
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2023 Kasım ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Kasım ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı azaldı. İthalatı arttı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2023 Kasım ayında, 2022 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 20,8 azalarak 8 milyon 203 bin dolar, ithalat yüzde 49,5 artarak 2023 Kasım ayında 9 milyon 88 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 5,2 arttı, ithalat yüzde 5,7 azaldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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