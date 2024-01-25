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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yeni bir Millet Bahçesi projesi hayata geçiyor - Son Dakika
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yeni bir Millet Bahçesi projesi hayata geçiyor

Osmaneli'nde hayata geçmeye hazırlanan 'Millet Bahçesi' projesi ile yeni bir park ve sosyal tesis kuruluyor. Proje, Sakarya Nehri'ne kıyısı olan bir yol üzerinde yer alacak ve çocuklar ve yetişkinler için keyifli bir vakit geçirme alanı olacak.

Bilecik\'in Osmaneli ilçesinde yeni bir Millet Bahçesi projesi hayata geçiyor
25.01.2024 - 11:20,  Güncelleme: 11:22
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinden yeni bir yatırım daha hayata geçmeye hazırlanıyor.

Osmaneli'nde hayata geçmeye hazırlanan "Millet Bahçesi" projesi ile yeni bir park ve sosyal tesis kuruluyor. Projesi için ayrılan alan Sakarya Nehri'ne kıyısı olan bir yol olarak belirlendi. Hem manzarasıyla, hem rahatlığıyla çocukların ve yetişkinlerin vakit geçirebileceği yeni bir proje olan 'Millet Bahçesi' Belediye Başkanı Münür Şahin'in talimatları ile yapıma hazırlanıyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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