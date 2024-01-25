Bilecik\'in Osmaneli ilçesinde yeni bir Millet Bahçesi projesi hayata geçiyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinden yeni bir yatırım daha hayata geçmeye hazırlanıyor.

Osmaneli'nde hayata geçmeye hazırlanan "Millet Bahçesi" projesi ile yeni bir park ve sosyal tesis kuruluyor. Projesi için ayrılan alan Sakarya Nehri'ne kıyısı olan bir yol olarak belirlendi. Hem manzarasıyla, hem rahatlığıyla çocukların ve yetişkinlerin vakit geçirebileceği yeni bir proje olan 'Millet Bahçesi' Belediye Başkanı Münür Şahin'in talimatları ile yapıma hazırlanıyor. - BİLECİK