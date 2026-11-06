Bilecik İnhisar'da jandarma, Tarpak ve Tozman'da dolandırıcılık uyarısı yaptı - Son Dakika
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Bilecik İnhisar'da jandarma, Tarpak ve Tozman'da dolandırıcılık uyarısı yaptı

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Bilecik İnhisar\'da jandarma, Tarpak ve Tozman\'da dolandırıcılık uyarısı yaptı
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Bilecik İnhisar'daki jandarma timleri, Tarpak ve Tozman köylerinde dolandırıcılığa karşı vatandaşları uyardı. Ekipler, kendini hakim, savcı, polis veya jandarma tanıtan para isteyenlere karşı 112'yi aramalarını söyledi ve köy kahvelerine broşür bıraktı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler köylerde dolandırıcılık olaylara karşı uyarılarda bulundu.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İnhisar İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından ilçeye bağlı Tarpak ve Tozman köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Köylerde dolandırıcılık olaylarına karşı alınabilecek önlemler ve kendisini hakim, savcı, polis ve jandarma olarak tanıtan, para isteyen kişiler ile ilgili zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları gerektiği konularında uyarı yapıldı. Ekipler ayrıca köy kahvelerine dolandırıcılık olaylara karşı bilgilendirme broşürleri bıraktı.

Kaynak: İHA
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