Bilecik Jandarma Komutanı Vanlı, Pazaryeri\'nde Kıbrıs gazilerini ziyaret etti

Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, gazilerle bir araya geldi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı ve Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, Küçük Elmalı köyünde yaşayan Kıbrıs gazileri Mehmet Sevim ve Ahmet Yeni ile bir araya geldi. Gazilerle sohbet eden Vanlı ve Kuş, hal ve hatırlarını sorarak sağlık ve huzur temennisinde bulundu.

Ziyarette konuşan Vanlı, "Vatanımızın ve milletimizin bekası uğruna fedakarlık gösteren kahraman gazilerimizin her zaman yanındayız. Kendilerine şükran ve minnet duygularımızı sunuyoruz" dedi.