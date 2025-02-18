Bilecik Jandarmaya Yangın Eğitimi Verildi

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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı personeline, yangınla mücadelede bilinçlenmek ve muhtemel acil durumlara daha etkin müdahale edebilmek amacıyla yangın eğitimi verildi.

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü görevlileri tarafından verilen eğitimde, yangın anında alınması gereken tedbirler, doğru müdahale yöntemleri ve yangın söndürme tüplerinin kullanımı uygulamalı olarak anlatıldı. Gerçekleştirilen tatbikat kapsamında jandarma personeli, yangın söndürme tekniklerini birebir deneyimleyerek öğrendi. Yetkililer tarafından tatbikata ilişkin yapılan açıklamada, bu tür eğitimlerin hem kurum içi güvenliği artırdığı hem de jandarma personelinin sahada karşılaşabileceği acil durumlara daha bilinçli ve hızlı müdahale edebilmesini sağladığı belirtildi. - BİLECİK