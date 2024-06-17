Bilecik Karaköy'de Halk Yağmur Duasına Çıktı

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy'de halk yağmur duasına çıktı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy'de sıcaklardan bunalan ve tarlaları kuraklıkla karşı karşıya olan halk yağmur duasına çıktı. Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in katılımıyla yapılan yağmur duasının ardından 'Köy Yaşam Merkezi' sergisinin açılışı gerçekleşti. Kaymakam Kahraman, köy halkı ile görüşerek yağmur dualarının kabul olması temennisinde bulunarak kolaylıklar diledi. - BİLECİK