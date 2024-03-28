Bilecik Kaymakamı depremzedelerin iftar sofrasına misafir oldu - Son Dakika
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Yerel

Bilecik Kaymakamı depremzedelerin iftar sofrasına misafir oldu

Bilecik Kaymakamı depremzedelerin iftar sofrasına misafir oldu

Bilecik'in Gölpazarı İlçe Kaymakamı Alparslan Sözen, 6 Şubat depreminden sonra ilçede yaşayan vatandaşın iftar sofrasına misafir oldu. Kaymakam Sözen, deprem felaketinin üzerinden kaç sene geçerse geçsin hiçbir zaman kimseyi yalnız bırakmayacağını belirtti.

28.03.2024 11:54  Güncelleme: 11:55
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Bilecik'in Gölpazarı İlçe Kaymakamı Alparslan Sözen, 6 Şubat depreminden sonra ilçede yaşayan vatandaşın iftar sofrasına misafir oldu.

Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen ve eşi Seval Sözen, 6 Şubat depreminin ardından Bilecik'in Gölpazarı ilçesine gelerek burada ikamet eden Emine Över'in iftar davetine katıldı. Kaymakam Sözer ve eşi Seval Sözen'i karşılayan Emine Över burada kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti. Kaymakam Sözen ise 6 Şubat deprem felaketinin üzerinden kaç sene geçerse geçsin hiçbir zaman kimseyi yalnız bırakmayacağını belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Kaymakamı depremzedelerin iftar sofrasına misafir oldu - Son Dakika

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