Bilecik Osmangazi Mahallesinde Bozuk Yollar Kilit Parke Taş Çalışması İle Düzene Kavuşuyor

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Bilecik'in Osmangazi Mahallesinde bozuk yollar kilit parke taş çalışması ile düzene kavuşuyor.

Bilecik Osmangazi Mahallesinde (Soğuksu) bozuk yollar vatandaşları isyan ettirdi. Bilecik Belediyesi bozuk yollarda kilit parke taş çalışması ile düzene kavuşturmaya devam ediyor. Modern bir görüntünün yanı sıra hem daha kullanışlı, hem de vatandaşları memnun eden bir çalışma oldu. - BİLECİK