Bilecik Otogarı'nda tuvalet kapıları kapanmıyor, esnaf ve yolcular çözüm bekliyor - Son Dakika
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Bilecik Otogarı'nda tuvalet kapıları kapanmıyor, esnaf ve yolcular çözüm bekliyor

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Bilecik Otogarı\'nda tuvalet kapıları kapanmıyor, esnaf ve yolcular çözüm bekliyor
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Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde tuvalet kapıları kapanmayıp kilitlenmeyince kadınlar tuvaletinin bir bölümü kullanılamıyor, erkeklerde de kapı sorunu var. Belediyece işletilen tuvaletlerde bakım ve onarımın bir an önce yapılmasını esnaf ve yolcular istiyor.

Bilecik'te geçtiğimiz günlerde alçı tavanı çöken, çatısı akan Şehirlerarası Otobüs Terminali şimdi de tuvaletleriyle gündeme geldi.

Bilecik şehir merkezine 7 kilometre uzaklıkta 2017 yılında 12 milyon harcanarak yapılan Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin işletilmesinde sıkıntılar bitmiyor. Geçtiğimiz aylarda önce çatı çökmüş ardından tavan akmıştı. Bugünler de ise, hem kadınlar hem de erkekler tuvaletlerinde yaşanan sıkıntılar hem esnafı hem de mola veren yolcuları zora sokuyor. Kadınlar tuvaletinin bir kısmı kapıların kapanmaması ve kilitlenmemesi dolayı kullanılamıyor. Şerit ile kapatılan kabinler kullanım dışı bırakıldı. Benzer kapı sıkıntısı erkekler bölümünde de kullanım zorluklarına yol açıyor. Bilecik Belediyesi tarafından işletilen tuvaletlerde temizlik, bakım ve onarımın bir an önce düzene konulması istendi. Esnaf hem de yolcular bu tür aksaklıkların biran önce yapılması istediler.

Öte yandan 2017 yılından bu yana otogarda birçok dükkan alıcı bulmazken, birkaç firma ve esnaf hizmet veriyor.

Kaynak: İHA
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