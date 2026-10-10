Bilecik Pazaryeri\'nde Filistin\'e destek için hayır çarşısı dualarla açıldı

Bilecik Pazaryeri'nde Filistin'e destek için hayır çarşısı dualarla açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Pazaryeri'nde Filistin'e destek için 'Nehirden Denize Özgür Filistin' temalı hayır çarşısı düzenlendi. ÇEDES Projesi kapsamında açılan çarşıya Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, eşi ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin katıldı; öğrenci sunumları incelendi ve bağış yapıldı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Filistin'e destek amacıyla 'Nehirden Denize Özgür Filistin' temalı hayır çarşısı düzenlendi.
"Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi" kapsamında gerçekleştirilen programa Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ve eşi İrem Kara'nın yanı sıra Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve ilçe protokolü katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla açılan hayır çarşısında stantları gezen Kaymakam Kara ve eşi, öğrencilerin hazırladığı sunumları inceledi. Öğrencilerle bir araya gelen Kara çifti, bağış kampanyasına da katkıda bulundu.
Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, "Öğrencilerimizin Filistin'e destek amacıyla düzenlenen bu anlamlı etkinlikte gösterdikleri duyarlılık bizleri memnun etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayır çarşısının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.
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