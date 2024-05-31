Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Futbol Takımı Play-Off Müsabakalarına Yolculuğa Çıktı

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Futbol Takımı Play-Off müsabakalarına doğru yolculuğa çıktı.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Marmara Bölge Şampiyonu olarak Süper Lige yükselme maçlarına terfi eden üniversitenin başarılı futbol takımı ile Rektörlük binası önünde bir araya geldi. Futbolcular ile görüşerek başarılar dileyen Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, futbol takımını Play-Off müsabakalarına uğurladı. - BİLECİK