Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Filistin ve Doğu Türkistan'a destek yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Filistin ve Doğu Türkistan'a destek yürüyüşü düzenlendi

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Filistin ve Doğu Türkistan'a destek yürüyüşü düzenlendi. Rektör, akademik personel, öğrenciler ve diğer katılımcılar yürüyüşe katıldı. Yürüyüş, kampüs İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde son buldu. Yapılan açıklamada, Gazze ve Doğu Türkistan'daki olaylara karşı duruşlarının süreceği belirtildi.

07.05.2024 18:58
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GÖKAY ŞİMŞEK

(BİLECİK) -Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) Filistin ve Doğu Türkistan'a destek yürüyüşü düzenlendi.

Üniversitenin merkez kampüsündeki yürüyüşe; Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cenk Karakurt ve  Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Kararkuş, Genel Sekreter Özgür Özcan, idari ve akademik personel ile öğrenciler katıldı. Bayraklı yoldan başlayan destek yürüyüşü kampüs İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde son buldu.

Burada açıklama yapan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ziyattin Ünal, " Gazze'de yaşanan ve Doğu Türkistan'daki katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 'dur' deme eylemlerimize, boykot çağrılarımıza ve yardım faaliyetlerimize ara vermeksizin devam edeceğimizi Gazze ve Doğu Türkistan halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz" şeklinde konuştu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi\'nde Filistin ve Doğu Türkistan\'a destek yürüyüşü düzenlendi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Filistin ve Doğu Türkistan'a destek yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika

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