Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 'Matematikte İlham Veren Kadınlar' Paneli Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 'Matematikte İlham Veren Kadınlar' Paneli Gerçekleşti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi\'nde \'Matematikte İlham Veren Kadınlar\' Paneli Gerçekleşti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Fen Fakültesi Matematik Bölüm Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Matematikte İlham Veren Kadınlar' paneli gerçekleştirildi. Panelde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş ve Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Figen Uysal konuşmacı olarak yer aldı. Program, soru-cevap bölümü ve teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.

23.05.2024 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 'Matematikte İlham Veren Kadınlar' paneli gerçekleşti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Fen Fakültesi Matematik Bölüm Başkanlığının ortaklaşa düzenlediği 'Matematikte İlham Veren Kadınlar' paneli gerçekleşti.

Fen Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen programa konuşmacı olarak Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş ve Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Figen Uysal katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş konuşmasında, mesleğini neden seçtiğine, öğrenci yetiştirmenin kendisine mutluluk verdiğine, hayat tecrübelerine ve akademisyenlik sürecine değindi. Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Figen Uysal ise 6 matematikçinin hayat hikayesi ile ilgili sunum yaptı.

Program, soru-cevap bölümünün ardından Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koyun'un konuşmacılara teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik, Rektör, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 'Matematikte İlham Veren Kadınlar' Paneli Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:06 Suriye’den makam aracıyla insan kaçakçılığı Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi Suriye'den makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
11:05 Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul’da kıskıvrak yakalandı Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da kıskıvrak yakalandı
10:36 Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden
09:32 Filistin’i resmen tanıyan Norveç’ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu’yu tutuklayacağız Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız
08:55 Cenaze töreninin 3. günü Reisi doğduğu kent olan Meşhed’de toprağa verilecek Cenaze töreninin 3. günü! Reisi doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek
11:55 Şampiyon belli oluyor İşte Süper Lig’de son haftanın hakemleri Şampiyon belli oluyor! İşte Süper Lig'de son haftanın hakemleri
11:31 Simpsonlar, Reisi’nin öldüğü kazayı da mı bildi İnternete düşen görsel büyük ses getirdi Simpsonlar, Reisi'nin öldüğü kazayı da mı bildi? İnternete düşen görsel büyük ses getirdi
11:31 Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz
11:22 İsrail askeri, camide Kur’an-ı Kerim’i ateşe attı İsrail askeri, camide Kur'an-ı Kerim'i ateşe attı
11:16 Türkiye Kupası’nda şampiyonluk ödülü ne kadar İşte yanıtı Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ödülü ne kadar? İşte yanıtı
10:45 Serdar Ortaç, sahneye sarhoş çıktı Ne ayakta durabildi ne de şarkı söyleyebildi Serdar Ortaç, sahneye sarhoş çıktı! Ne ayakta durabildi ne de şarkı söyleyebildi
10:33 Fatih Sondaj Gemisi, Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı Fatih Sondaj Gemisi, Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı
10:25 Can Yaman, Dubaili aileden gelen 1 milyon euroluk teklifi reddetti Can Yaman, Dubaili aileden gelen 1 milyon euroluk teklifi reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 12:36:38. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 'Matematikte İlham Veren Kadınlar' Paneli Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement