Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi\'ne yeni rektör atandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ne atanan Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ilk ziyaretini gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yer alan kararla birlikte görev süresi sona eren Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir yerine Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı atandı.
Şeyh Edebali Üniversitesi'ne atanan Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ilk ziyaretini Vali Şefik Aygöl'e gerçekleştirdi.
Ataması gerçekleşen Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı'yı makamında kabul eden Vali Aygöl, hayırlı olsun temennisinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. - BİLECİK
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