Bilecik Söğüt\'te 2. Etap TOKİ Konutları Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Bilecik'in Söğüt ilçesinde yapımı devam eden 2. Etap TOKİ konutlarında çalışmalar aralıksız şekilde devam ediyor.

Söğüt Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediği belirtildi. Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, ilçede konut ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan projenin vatandaşlar için büyük önem taşıdığını vurguladı. Başkan Durgut, "Hemşehrilerimizin modern ve güvenli yaşam alanlarına kavuşması için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. TOKİ 2. Etap projesi, Söğüt'ümüzün gelişimi açısından önemli bir adım" dedi.

İnşaat süreci hızlad evam ediyor

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliğiyle yürütülen projede, konutların yanı sıra sosyal donatı alanlarının da yer alacağı bildirildi. Yetkililer, inşaat sürecinin hızla devam ettiğini ve projenin tamamlanmasının ardından hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti. Söğüt Belediyesi, vatandaşların projeyle ilgili gelişmeleri belediyenin resmi sosyal medya hesapları ve web sitesi üzerinden takip edebileceğini duyurdu. - BİLECİK