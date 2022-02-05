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Bilecik'te 1 buçuk ton hamsi dağıtıldı - Son Dakika

Bilecik'te 1 buçuk ton hamsi dağıtıldı

05.02.2022 18:12
Bilecik'te 1 buçuk ton hamsi dağıtıldı

Bilecik Karadenizliler Derneğince bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Hamsi Festivali'nde 1 buçuk ton hamsi dağıtıldı.

Bilecik Karadenizliler Derneğince bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Hamsi Festivali'nde 1 buçuk ton hamsi dağıtıldı.

Bilecik Karadenizliler Derneği tarafından 1. Hamsi Festivali kapsamında eski otogar üstü etkinlik alanında kurulan yöresel ürünler panayırı gündür vatandaşlara hizmet veriyor.Yarın sona erecek festival kapsamında bugün katılımcılara 1 buçuk ton ekmek arası hamsi ikram edildi. Uzun kuyrukların oluştuğu ikramı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'da yaptı.

Bilecik Karadenizliler Derneği Başkanı Muharrem Tüfekçi de ikram edilen hamsilerin Sinop'tan getirildiğini aktararak, bugün ve yarın konserlerle festivalin devam edeceğini söyledi. - BİLECİK

Bilecik'te 1 buçuk ton hamsi dağıtıldı
Bilecik'te 1 buçuk ton hamsi dağıtıldı
Bilecik'te 1 buçuk ton hamsi dağıtıldı

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Karadenizliler Derneği, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik'te 1 buçuk ton hamsi dağıtıldı - Son Dakika


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