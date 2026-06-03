Bilecik Tarım ve Hayvancılık Fuarı Kapılarını Açtı

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - Bilecik'te "1. Tarım ve Hayvancılık Fuarı" açılışı gerçekleştirildi. 6 Haziran'a kadar açık olacak fuarda kentin tarımsal üretim kapasitesini ve hayvancılık alanındaki potansiyelini ön plana çıkarılması hedeflendi.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası tarafından "1. Bilecik Tarım ve Hayvancılık Fuarı" Kapalı Pazar Yeri'nde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Kentte ilk kez düzenlenmesine rağmen sektör temsilcilerinden yoğun ilgi gören fuar, Bilecik'in tarımsal üretim kapasitesini ve hayvancılık alanındaki potansiyelini ön plana çıkardı. "Tarihin Kalbinde, Tarımın Geleceğinde" sloganıyla gerçekleştirilen organizasyon, sektör paydaşlarını aynı platformda buluşturdu.

Açılış töreninde konuşan Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ergün, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek üreticilere yönelik desteklerinin süreceğini ifade ederek, "Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu fuara öncülük etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çiftçimiz ve esnafımız için seçildiğimiz günden beri BEBKA ve Oda olarak, birlik ve diğer kurumlarımızla birlikte Bilecik'in her köşesinde imkanlarımız ölçüsünde destek olmak için var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"KATMA DEĞERLİ ÜRETİMİ ARTIRMAK İSTİYORUZ"

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ise tarım ve hayvancılığın geleceğinde teknoloji, sürdürülebilirlik ve kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Bugünün dünyasında tarım ve hayvancılık teknoloji ile bilimle, sürdürülebilirlikle ve ortak akılla birlikte yönetilmektedir. Daha az suyla daha fazla verim almak, iklim değişikliğine uyum sağlamak, gençleri yeniden üretime kazandırmak ve katma değerli üretimi artırmak istiyoruz. Bu noktada kurumlarımız arasında iş birliği her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Çünkü üreticilerimizin sorunu hepimizin ortak sorumluluğudur. Bizim hedefimiz yalnızca bugünü kurtarmak değil, çocuklarımızın da bu topraklarda üretime devam edeceği bir gelecek hazırlamaktır."

Fuarın organizasyonunu üstlenen Lina Fuarcılık Genel Müdürü Nebi Çiftçi, 6 Haziran'a kadar açık fuara 46 firmanın katıldığını belirtti.