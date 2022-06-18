Bilecik'te 2 bin kişiye çorba ikramı yapıldı - Son Dakika
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Bilecik'te 2 bin kişiye çorba ikramı yapıldı

18.06.2022 11:55
Bilecik'te 2 bin kişiye çorba ikramı yapıldı

Türk Kızılayı Bilecik Şubesi kuruluşlarının 154'üncü yılı anısına kentte 2 bin kişiye çorba ikramı yaptı.

Türk Kızılayı Bilecik Şubesi kuruluşlarının 154'üncü yılı anısına kentte 2 bin kişiye çorba ikramı yaptı.

Türk Kızılayı Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun öncülüğünde Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi ve Atatürk Parkı'nda vatandaşlara çorba ikramı yapıldı. Kuruluşlarının 154'inci yılını kutlayan Uzun, "Kuruluşundan bu yana Kızılay'da mücadele etmiş, emek vermiş herkes için, dualarını almak için böyle bir etkinlik yapmak istedik. Yıllık 80'i aşkın ülkede doğrudan ve dolaylı olarak insani yardım faaliyeti yürütüyoruz. Bugün Türk Kızılayı, yardım ulaştırılan yabancı ülkeler sayısı itibarıyla Kızılay ve Kızılhaç hareketinin 192 üyesi arasında dünyada açık ara öndedir, birincidir. Ülkelerde yıllık yaklaşık 8-9 milyon insana yardım ve koruma sağlıyoruz, bu alanda da açık ara öndeyiz. Üçüncü bir alan ise bu konulara ayırdığı bütçe, bütçenin verimliliği, maliyet-etkinlik açısından baktığımızda da dünyanın en verimli ulusal, mali perspektiften en etkili ulusal cemiyetidir. Kızılay, bu üç klasmanda liderliğini sürdürmektedir" dedi.

Öte yandan Şeyh Edebali Türbesi'ndeki etkinliğe AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım da katıldı. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Türk Kızılayı, Şeyh Edebali, Kızılay, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te 2 bin kişiye çorba ikramı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te 2 bin kişiye çorba ikramı yapıldı - Son Dakika
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