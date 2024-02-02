Bilecik\'te 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönemine Hazırlık ve Okul Güvenliği Toplantısı Düzenlendi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılının 2'inci Dönemine Hazırlık ve Okul Güvenliği toplantısı düzenlendi.
2023-2024 Eğitim-Öğretim ikinci yarı yılının 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak olması nedeniyle öğrencilerin huzur ve güven ortamı içerisinde eğitimlerini sürdürebilmesi, okul çevrelerinde ve trafikte güvenliğin sağlanmasına yönelik alınan koruyucu ve önleyici tedbirlerin değerlendirildiği eğitim öğretimin ikinci döneminde eğitim tedbirleri ve Okul Güvenliği Toplantısı, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal başkanlığında gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Kaymakam Yüksel Ünal, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Güzel, İlçe Emniyet Müdür vekili Selçuk Karakaş, Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları, öğrenci taşıyıcı kooperatif başkanları katıldı.
Toplantının açılışında konuşan Kaymakam Yüksel Ünal, "5 Şubat 2024 Pazartesi günü 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi ikinci yarı yılına başlayacağız. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın ve gençlerimizin huzur ve güven ortamı içerisinde eğitimlerini sürdürebilmesi, okul çevrelerinde ve trafikte güvenliklerinin sağlanmasına yönelik İlçemizde ve köylerimizde okulların çevresinde her türlü tedbiri almış bulunmaktayız. 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi ikinci yarı yılının başta öğrencilerimiz olmak üzere, öğretmenlerimize, velilerimize ve tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyor; sunmuş oldukları değerli katkılar nedeniyle tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Yapılan toplantıda okulların ve öğrencilerin güvenliği, bağımlılıkla mücadele, okul güvenlik kameralarının kent güvenlik yönetim sistemine entegre edilmesi, okul servis araçlarının ve internet kafelerin denetimi, okul sağlığı ve kantin denetimleri gibi konularda alınacak tedbirler ile paydaş kurumlarla yürütülecek ortak çalışmalar hakkında katılımcılar bilgilendirildi. - BİLECİK
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