Bilecik'te 2024'ün ilk 6 ayında 244 bin 450 dolarlık ihracat gerçekleşti - Son Dakika
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Bilecik'te 2024'ün ilk 6 ayında 244 bin 450 dolarlık ihracat gerçekleşti

Bilecik\'te 2024\'ün ilk 6 ayında 244 bin 450 dolarlık ihracat gerçekleşti

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonucunda, Bilecik'te faaliyet gösteren gıda firmalarının 2024 yılının ilk altı ayında su ürünleri, hayvansal ürünler, un, bakliyat gibi ürünlerin toplamda 244 bin 450 dolarlık ihracatı gerçekleştirildi.

09.08.2024 11:18
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Bilecik'te 2024'ün ilk 6 ayında birçok ürünün 244 bin 450 dolarlık ihracatı yapıldı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce ihracatçı gıda firmalarının ihracat ön bildirimleri sürecinde ithalatçı ülkenin kriterleri kapsamında detaylı denetimler gerçekleştirildi. Bilecik'te ihracat yapan firmalar arasında gıda üretim işletmeleri önemli yer tutuyor. 2024 yılının ilk altı aylık döneminde İl Müdürlüğünce işlemleri yürütülen su ürünleri, hayvansal ürünler, un, bakliyat gibi ürünlerin 244 bin 450 dolarlık ihracatı yapıldı.

Denetimler esnasında Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) sistemi esas alınarak, ürün güvenliğini etkileyen tehlikeler önceden belirleniyor ve kontrol altına alınıyor. Böylece işletmenin hijyenik ve yüksek kalitede üretim yapması sağlanıyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te 2024'ün ilk 6 ayında 244 bin 450 dolarlık ihracat gerçekleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te 2024'ün ilk 6 ayında 244 bin 450 dolarlık ihracat gerçekleşti - Son Dakika
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