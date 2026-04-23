Bilecik'te '23 Nisan Çocuk Kimya Şenliği' düzenlendi

23.04.2026 09:45
Osmaneli ilçesinde gerçekleştirilen 23 Nisan Çocuk Kimya Şenliği'nde öğrenciler çeşitli bilimsel deneyler ve aktivitelerle bilime olan ilgilerini artırdı. Etkinliğe belediye ve kaymakamlık yetkilileri katıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde '23 Nisan Çocuk Kimya Şenliği' gerçekleştirildi.

Osmaneli Nilüfer Hatun Mesleki ve Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programa Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ile Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç katılım sağladı. Etkinlikte öğrenciler tarafından hazırlanan deneyler ve bilimsel çalışmalar ilgiyle takip edildi. Çocukların bilime olan ilgisini artırmayı hedefleyen şenlikte, öğrenciler hem eğlenceli hem de öğretici aktivitelerle keyifli anlar yaşadı. Program kapsamında bilimsel farkındalığın artırılmasına yönelik çeşitli etkinlikler de gerçekleştirildi.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Bilimin ışığında, çocuklarımızın merak ve keşif dolu anlarına ortak olunan bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza başarılar diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

