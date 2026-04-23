Bilecik\'te \'23 Nisan Çocuk Kimya Şenliği\' düzenlendi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde '23 Nisan Çocuk Kimya Şenliği' gerçekleştirildi.

Osmaneli Nilüfer Hatun Mesleki ve Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programa Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ile Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç katılım sağladı. Etkinlikte öğrenciler tarafından hazırlanan deneyler ve bilimsel çalışmalar ilgiyle takip edildi. Çocukların bilime olan ilgisini artırmayı hedefleyen şenlikte, öğrenciler hem eğlenceli hem de öğretici aktivitelerle keyifli anlar yaşadı. Program kapsamında bilimsel farkındalığın artırılmasına yönelik çeşitli etkinlikler de gerçekleştirildi.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Bilimin ışığında, çocuklarımızın merak ve keşif dolu anlarına ortak olunan bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza başarılar diliyoruz" dedi. - BİLECİK