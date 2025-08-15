Bilecik\'te 3. Kitap Kafe Açıldı

Bilecik Belediyesi'nin gençlere yönelik projeleri kapsamında hayata geçirilen Kitap Kafelerin sayısı artmaya devam ederken, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Hürriyet Mahallesi'nde kısa süre önce hizmete açılan 3. Kitap Kafeyi ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Kitap raflarının arasında gençlerle sohbet eden Başkan Subaşı, onların hayallerini, hedeflerini ve gelecek planlarını dinledi. Gençlerin enerjisinden ve kararlılığından etkilendiğini ifade eden Subaşı, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı "Kitap dolu rafların arasında, gençlerimizin hayallerini, hedeflerini ve enerjilerini dinlemek bize umut verdi. Onların gelişimine katkı sunacak her adımı atmaya, Kitap Kafelerimizi birer buluşma, öğrenme ve ilham noktası haline getirmeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK