Bilecik\'te 30 aile telefonları bırakıp doğada buluştu

Bilecik'te aileler telefonları bir kenara bırakarak 'Dijitali bırak, hayatı yaşa' etkinliğinde doğada buluştu.

Bilecik Pelitözü Gölpark karavan alanında düzenlenen etkinlikte yaklaşık 30 aile, telefon ve dijital cihazlardan uzaklaşarak birlikte vakit geçirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar ve aileleri çeşitli oyunlara katılırken, piknik yaparak doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. Etkinlikle aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve çocukların dijital ekranlar yerine sosyal etkinliklere yönlendirilmesi amaçlandı.

Etkinlik alanında Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından da gerekli güvenlik tedbirleri alındı.