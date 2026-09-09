Bilecik\'te 466 işletmede 22 bin 500 kovandan yıllık 135 ton bal üretiliyor

BİLECİK (İHA) – Bilecik genelinde toplam 22 bin 500 kovandan 135 ton bal üretiliyor.

Kent genelinde 466 işletmede yaklaşık 22 bin 500 aktif kovan bulunurken, yıllık 135 ton bal üretimi gerçekleştiriliyor. Bal hasadı kapsamında Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu Köyü'nde arıcılarla bir araya gelen Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, üreticilerle birlikte hasada katıldı. Kurşunlu Köyü'nün zengin ve özgün florasının arıcılık faaliyetleri için önemli avantajlar sunduğu, bölgedeki doğal bitki örtüsünün üretilen bala kendine özgü aroma ve lezzet kazandırdığı belirtildi.

Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, "Üreticilerimizin büyük emekleriyle elde edilen kaliteli ve doğal balların daha geniş kitlelere ulaştırılması, bölgemizde arıcılığın geliştirilmesi ve üretim kapasitesinin artırılması büyük önem taşıyor. Doğanın sunduğu imkanları emekle buluşturan tüm arıcılarımıza bereketli ve verimli bir sezon diliyorum" dedi.