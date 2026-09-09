Bilecik'te 466 işletmede 22 bin 500 kovandan yıllık 135 ton bal üretiliyor - Son Dakika
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Bilecik'te 466 işletmede 22 bin 500 kovandan yıllık 135 ton bal üretiliyor

Bilecik\'te 466 işletmede 22 bin 500 kovandan yıllık 135 ton bal üretiliyor
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Bilecik genelinde 466 işletmede bulunan yaklaşık 22 bin 500 aktif kovandan yıllık 135 ton bal üretiliyor. Bal hasadı kapsamında Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu Köyü'nde arıcılarla bir araya gelen Kaymakam Onur Titiz, üreticilerle hasada katılarak kaliteli balların daha geniş kitlelere ulaştırılmasının önemine dikkat çekti.

BİLECİK (İHA) – Bilecik genelinde toplam 22 bin 500 kovandan 135 ton bal üretiliyor.

Kent genelinde 466 işletmede yaklaşık 22 bin 500 aktif kovan bulunurken, yıllık 135 ton bal üretimi gerçekleştiriliyor. Bal hasadı kapsamında Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu Köyü'nde arıcılarla bir araya gelen Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, üreticilerle birlikte hasada katıldı. Kurşunlu Köyü'nün zengin ve özgün florasının arıcılık faaliyetleri için önemli avantajlar sunduğu, bölgedeki doğal bitki örtüsünün üretilen bala kendine özgü aroma ve lezzet kazandırdığı belirtildi.

Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, "Üreticilerimizin büyük emekleriyle elde edilen kaliteli ve doğal balların daha geniş kitlelere ulaştırılması, bölgemizde arıcılığın geliştirilmesi ve üretim kapasitesinin artırılması büyük önem taşıyor. Doğanın sunduğu imkanları emekle buluşturan tüm arıcılarımıza bereketli ve verimli bir sezon diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te 466 işletmede 22 bin 500 kovandan yıllık 135 ton bal üretiliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te 466 işletmede 22 bin 500 kovandan yıllık 135 ton bal üretiliyor - Son Dakika
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