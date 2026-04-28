Bilecik\'te 5 bin çocuk gönüllerince eğlendi

28.04.2026 09:39  Güncelleme: 09:40
Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen çocuk şenliğine katılan 5 bin çocuk gönüllerince eğlendi.

Bilecik Belediyesi tarafından Vadipark Sosyal Tesisinde düzenlenen 6. Geleneksel Çocuk Festivali'nde yoğun katılımla gerçekleştirirken, çocuklar doyasıya eğlendi. Alanda çocuklara yönelik hazırlanan etkinliklerde interaktif gösteriler, şişme oyun grupları, tahta bacak gösterileri, eğlenceli maskotlar ve bilim atölyeleri büyük ilgi gördü. Çocuklar gün boyunca pamuk şeker, dondurma ve patlamış mısır gibi çeşitli ikramlar da yapıldı.

Kurulan atölyelerde çocuklar hem eğlendi hem de öğrenme fırsatı buldu

Etkinlik kapsamında 5 bini aşkın çocuk gün boyu gönüllerince eğlenirken, paylaşan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı aileler ve çocuklarının mutluluğuna ortak oldu. Vadipark Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlik için belediye tarafından şehir merkezinden ücretsiz ulaşım imkanı sağlandı. Etkinlik alanında kurulan atölyelerde çocuklar hem eğlendi hem de öğrenme fırsatı buldu.

Başkan Subaşı'na çocuklardan yoğun sevgi ve ilgi oldu

Çocuklar için hazırlanan şenliklere katılarak çocukların sevincini paylaşan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, çocuklar ve ailelerinin yoğun sevgisi ve ilgisiyle karşılandı. Etkinlik alanındaki tüm noktaları dolaşarak çocuklarla sohbet eden Başkan Subaşı, çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker ve dondurma ikram etti. Etkinlikler kapsamında ayrıca çocuklar hazırlanan atölye faaliyetlerinde hem eğlendi hem de öğrendi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, BAE ve Katar’daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
Tüm gazeteciler uyuşturucuya “Yaklaşma“ dedi Tüm gazeteciler uyuşturucuya "Yaklaşma!" dedi
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
Bybit’in referans sistemini sürdüren Türk fenomenler kimler Bybit'in referans sistemini sürdüren Türk fenomenler kimler?
Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı İki çocuk, feci şekilde can verdi Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı! İki çocuk, feci şekilde can verdi
Iğdır’da 2 kişi silahla vurulmuş halde evde ölü bulundu Iğdır'da 2 kişi silahla vurulmuş halde evde ölü bulundu

Herkes merak ediyordu! Tedesco'nun neden kovulduğu ortaya çıktı
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk! LNG tankeri Hürmüz Boğazı'nı geçti
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın
Putin'in müttefikine ait 500 milyon dolarlık süper yat, Hürmüz Boğazı'nı geçti
Dev bankaya operasyon! 4 yönetici gözaltında
Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi
