Bilecik\'te 5 bin çocuk gönüllerince eğlendi

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen çocuk şenliğine katılan 5 bin çocuk gönüllerince eğlendi.

Bilecik Belediyesi tarafından Vadipark Sosyal Tesisinde düzenlenen 6. Geleneksel Çocuk Festivali'nde yoğun katılımla gerçekleştirirken, çocuklar doyasıya eğlendi. Alanda çocuklara yönelik hazırlanan etkinliklerde interaktif gösteriler, şişme oyun grupları, tahta bacak gösterileri, eğlenceli maskotlar ve bilim atölyeleri büyük ilgi gördü. Çocuklar gün boyunca pamuk şeker, dondurma ve patlamış mısır gibi çeşitli ikramlar da yapıldı.

Kurulan atölyelerde çocuklar hem eğlendi hem de öğrenme fırsatı buldu

Etkinlik kapsamında 5 bini aşkın çocuk gün boyu gönüllerince eğlenirken, paylaşan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı aileler ve çocuklarının mutluluğuna ortak oldu. Vadipark Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlik için belediye tarafından şehir merkezinden ücretsiz ulaşım imkanı sağlandı. Etkinlik alanında kurulan atölyelerde çocuklar hem eğlendi hem de öğrenme fırsatı buldu.

Başkan Subaşı'na çocuklardan yoğun sevgi ve ilgi oldu

Çocuklar için hazırlanan şenliklere katılarak çocukların sevincini paylaşan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, çocuklar ve ailelerinin yoğun sevgisi ve ilgisiyle karşılandı. Etkinlik alanındaki tüm noktaları dolaşarak çocuklarla sohbet eden Başkan Subaşı, çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker ve dondurma ikram etti. Etkinlikler kapsamında ayrıca çocuklar hazırlanan atölye faaliyetlerinde hem eğlendi hem de öğrendi. - BİLECİK