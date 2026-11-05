Bilecik\'te AEP eğitiminde dijitalleşmenin aile yaşamına etkileri ele alındı

Bilecik'te AEP eğitiminde dijitalleşmenin aile yaşamına etkileri ele alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te AEP eğiticileri ve meslek personeline 'Dijitalleşen Dünyada Aile Yaşam Döngüsü' eğitimi verildi. Eğitimde dijitalleşmenin aile içi iletişim ve değişen aile dinamiklerine etkileri ele alındı, İl Müdürü Nejat İlhan eğitimi veren Tuba Sütlüoğlu'na teşekkür etti.
Bilecik'te aile eğitimi kapsamında dijitalleşmenin etkileri ele alındı.
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde, Aile Eğitim Programı (AEP) eğiticileri ve meslek personeline yönelik 'Dijitalleşen Dünyada Aile Yaşam Döngüsü' konulu eğitim düzenlendi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Tuba Sütlüoğlu tarafından verilen eğitimde, dijitalleşmenin aile yaşamına etkileri, aile içi iletişim ve değişen aile dinamikleri ele alındı. Katılımcılara dijitalleşen dünyada aile yapısında yaşanan değişimler hakkında bilgi verildi.
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Eğitimimize değerli katkılarından dolayı Dr. Öğr. Üyesi Tuba Sütlüoğlu'na teşekkür ederiz" dedi.
Kaynak: İHA
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