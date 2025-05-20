Bilecik\'te Aile Yılı Kapsamında Eğitim Programları Düzenlendi

Bilecik'te 2025 Aile Yılı kapsamında Dodurga Belediyesi Konferans Salonunda belde halkına yönelik eğitim programları gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bilecik İl Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle düzenlenen eğitimde 'Ailenin Önemi', 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' gibi toplumsal öncelik taşıyan konular ele alındı. Katılımcılara aile içi iletişimden şiddetle mücadele yöntemlerine kadar birçok konuda bilgi aktarıldı. Eğitimlerin, bireylerin farkındalık düzeyini artırarak toplumsal dayanışmayı güçlendirmesi hedefleniyor.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, bu tür eğitimlerin özellikle küçük yerleşim bölgelerinde ailelerin bilinçlenmesi açısından kritik önem taşıdığını vurguladı. İl Jandarma Komutanlığı ise "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesiyle uyuşturucuyla mücadelede annelerin rolünün altını çizdi.

Eğitim programına belde halkı yoğun ilgi gösterdi ve katılımcılar, konular hakkında daha fazla bilgi edinmek adına interaktif olarak sürece dahil oldu. Etkinlik sonunda eğitmenlere teşekkür edilerek bu tür programların devamının beklendiği belirtildi. - BİLECİK