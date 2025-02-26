Bilecik\'te Akıllı Ulaşım Sistemine Geçiş İçin Protokol İmzalandı

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Bilecik'te uzun zamandır beklenen minibüslerde akıllı ulaşım sistemine geçiş için ilk adım atıldı.

Bilecik Belediyesi, ulaşımda elektronik ücret toplama sistemine geçiş için protokol imzaladı. Özellikle öğrenciler ve 65 yaş üstü vatandaşların daha rahat ulaşım sağlayabilmeleri amacıyla talep edilen kartlı sistemin yanı sıra, kamera sistemleri ve güzergah bilgilerinin kontrolüyle dolmuş yoğunluğunun da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Protokol imza töreni sonrasında açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Seçim vaatlerimizden birini daha hayata geçirmek için önemli bir adım attık. Ulaşımda elektronik ücret toplama sistemine geçiş için protokolümüzü imzaladık. Bu sistemle şehir içi ulaşımda daha hızlı, güvenli ve konforlu bir dönem başlayacak. Teknolojiyi Bilecik'in hizmetine sunmaya, modern ve yaşanabilir bir kent için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK