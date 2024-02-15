Bilecik\'te Avrupa Birliği projeleri değerlendirildi

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Bilecik'te uygulanan ve uygulanması planlanan Avrupa Birliği projeleri ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nda Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ü makamında ziyaret etti. Ankara'da uzun yıllardır birlikte çalışan Özcan ve Vali Aygöl, Bilecik ilinde uygulanan Avrupa Birliği projelerini değerlendirerek bu projelerin mevcut durumu hakkında bilgi alışverişinde bulundular. Ayrıca Özcan ve Vali Aygöl, gelecek dönem için planlanan projeleri konuşarak, potansiyel fikirleri paylaştılar. Ardından Vali Aygöl, Bilecik Şeyh Edebali Türbesi'ni Bülent Özcan'a tanıtarak bu toprakların maneviyatından bahsetti. - BİLECİK