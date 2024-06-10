Bilecik'te Azerbaycanlı askerlere sürücü intibak kursu tamamlandı

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Bilecik'in Söğüt ilçesinde 10 Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşının misafir olarak katıldığı TTZA COBRA-II Sürücü İntibak Kursu tamamlandı.

Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığınca gerçekleştirilen ve 10 Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı misafir askeri personelinde katıldığı TTZA COBRA-II Sürücü İntibak Kursu başarıyla tamamlandı. Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi, 10 Azerbaycan Cumhuriyet'i vatandaşa ev sahipliği yaparak bu kurs ile farklı bir deneyim yaşattılar. - BİLECİK