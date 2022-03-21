Bilecik'te baharın müjdecisi Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Bilecik'te baharın müjdecisi Nevruz Bayramı kutlandı

21.03.2022 15:32
Bilecik'te baharın müjdecisi Nevruz Bayramı kutlandı

Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı dolayısıyla Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde bir program düzenlendi.

Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı dolayısıyla Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde bir program düzenlendi.

Düzenlenen programa, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Milletvekili Selim Yağcı, Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemi belirten bir konuşma yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, "Kış mevsiminin sona erip, doğanın yeniden canlandığı mevsim olan, baharın başlangıcını müjdeleyen ve aynı zamanda yeniden dirilişin, bolluğun ve bereketin sembolü olan Nevruz yani 'Bahar bayramı' toplumumuzda gelenek halini alan önemli kültürel öğelerimizden ve günlerimizden birisidir. Orta Asya'dan Balkanlardaki uluslara kadar çok geniş bir bölgede kutlanan Nevruz, özü itibariyle baharın gelişinin kutlandığı coşkuyla karşılandığı bir gündür. Yaşadığı geniş coğrafyada doğa ve çevrenin uyanışının kutlandığı Nevruz Bayramı'nın Anadolu'da ve Türk kültürünün yayıldığı bölgelerde de son derece köklü ve zengin bir geçmişi vardır. Nev (yeni) ve ruz (gün) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelen ve 'Yenigün' anlamını taşıyan Nevruz, kuzey yarımkürede başta Türkler olmak üzere bir çok halk ve topluluk tarafından yılbaşı olarak kutlanır. Gece ile gündüzün eşitlendiği 21 Mart'ta güneş, göçmen kuşlar gibi kuzey yarımküreye yönelir. 21 Mart ile birlikte havalar ısınmaya, karlar erimeye, ağaçlar çiçeklenmeye, toprak yeşermeye, göçmen kuşlar yuvalarına dönmeye başlar. Orta Asya'dan Balkanlara kadar uzanan geniş coğrafyada doğanın uyanışıyla birlikte kutlanan Nevruz, zengin kültürümüzün değerlerini ve çeşitliliğini yansıtan, kardeş Türk Cumhuriyetleriyle ile aramızdaki milli ve kültürel bağlarımızı pekiştiren, geçmişten günümüze büyük bir coşkuyla taşıdığımız önemli zenginliğimizdir. Türk dünyasında ve ülkemizde yıllardan beri bayram olarak kutlanan Nevruz, millet olarak bir arada huzur içerisinde yaşama arzusunun kuvvetlendiği karşılıklı sevgi, dayanışma ve hoşgörünün yaşandığı ortak bir kültür mirasımızdır. Bu vesile ile Nevruzun, bolluğa, berekete, birliğe, beraberliğe ve özellikle çevremizde yaşanan üzücü olayların son bularak barışa vesile olması temennilerimle, tüm milletimizin Nevruz Bayramını en içten dileklerimle kutlarım" dedi.

Konuşmanın ardından halk oyunları gösterisi, Nevruz ateşinin yakılması ve temsili olarak demir dövmenin ardından Vali Kızılkaya ve il protokolünce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hazırlamış olduğu proje sergisi incelendi. - BİLECİK

Bilecik'te baharın müjdecisi Nevruz Bayramı kutlandı
Bilecik'te baharın müjdecisi Nevruz Bayramı kutlandı
Bilecik'te baharın müjdecisi Nevruz Bayramı kutlandı
Bilecik'te baharın müjdecisi Nevruz Bayramı kutlandı
Bilecik'te baharın müjdecisi Nevruz Bayramı kutlandı
Bilecik'te baharın müjdecisi Nevruz Bayramı kutlandı

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Anadolu Lisesi, Nevruz Bayramı, Bilecik, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik'te baharın müjdecisi Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika


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